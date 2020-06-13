В мае в Эстонии родилось 1050 детей, в том числе 21 пара двойняшек и одни тройняшки. Какие имена были самыми популярными?

Министр народонаселения Рийна Солман, комментируя рождение тройняшек, сказала, что это, несомненно, тройное счастье и для семьи, и для общества, и одновременно повышенные обязательства и большая ответственность. ”Когда я посещаю семьи, в которых произошло такое замечательное событие, я вижу, что они нуждаются в большой поддержке, в том числе материальной. Жильё, транспорт, да и самые элементарные будничные вещи в должном объёме обеспечить труднее. Радуясь рождению тройняшек, мы должны не только в ладоши хлопать, но и помочь семье, ставшей в одночасье многодетной, приспособиться к новым условиям и потребностям. Для этого я предложила автопособие, чтобы большая семья могла передвигаться без помех,” — подчеркнула Солман.

В мае в Таллинне зарегистрировано 396 рождений, в Харьюмаа — 145, на Хийумаа — 4, в Ида-Вирумаа — 64, Йыгевамаа — 20, Ярвамаа — 28, Ляэнемаа — 23, Ляэне-Вирумаа — 32, Пылвамаа — 17, Пярнумаа — 71, Рапламаа — 23, Сааремаа — 20, Тартумаа — 130, Валгамаа — 19, Вильяндимаа — 41 и в Вырумаа — 17.

В мае девочек чаще всего называли такими именами, как Марта (9), София (7), Эмили, Мелисса и Миа (по 6). Самые популярные имена для мальчиков: Оливер (14), Себастьян (10), Артём и Расмус (по 9).

В прошлом месяце было зарегистрировано 277 браков, из них 50 — нотариусами и 17 — священниками. А также 115 разводов, в том числе 48 расторжений брака оформлено у нотариусов. В мае зарегистрированы 1293 смерти.

Новое имя присвоено 117 просителям (80 женщинам и 37 мужчинам), из них 22 получили новое имя, 87 — новую фамилию, а 8 человек — и новое имя, и новую фамилию.

В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 1186 рождений, 1303 смерти, 521 брак, 216 разводов, а 183 человека сменили имя.

Отдел народонаселения Министерства внутренних дел ведёт учёт актов гражданского состояния. Изменение тенденций в рождаемости — долгосрочный процесс, на который ежемесячные колебания не влияют. Статистику народонаселения и изменения демографической ситуации комментирует ведомство министра народонаселения.