В мае Больничная касса начнет компенсировать первые три дня нахождения на больничном листе

В период чрезвычайного положения правительство решило начать возмещение первых трех дней нахождения на больничном листе, которые обычно не возмещаются. Первые три дня нахождения на больничном листе будут компенсироваться задним числом любому человеку, у которого больничный лист был открыт с 13 марта, и это исключительное возмещение будет применяется к больничным листам, которые будут открыты до окончания чрезвычайного положения.

Размер компенсации составляет 70% от среднего дохода человека за каждый календарный год. Обратите внимание, что за работодателем сохраняется обязанность по выплате компенсации работнику за период с четвертого по восьмой день больничного листа.

Сегодня Больничная касса начнет компенсировать больничные листы продолжительностью более девяти дней, который находились в листе ожидания с начала чрезвычайного положения. Компенсация первых трех дней больничных листов продолжительностью менее восьми дней начнется в мае.



Больничная касса осуществляет переводы сумм компенсации людям на тот банковский счет, который был зарегистрирован на портале www.eesti.ee в рубрике ”Мои данные в регистре Больничной кассы”. Поскольку многие люди не отслеживают правильность номера их банковского счета, указанного на портале, у Больничной кассы могут возникнуть трудности с проведением денежного перевода компенсации. Учитывая это, Больничная касса просит людей проверить правильность информации о своем банковском счете на данном портале.

Изменения не затронули листы по уходу и по родам, так как Больничная касса продолжает финансировать их с первого дня освобождения от работы, а в случае листов по уходу — 80% от средней заработной платы ухаживающего лица за предыдущий год.

Чтобы компенсировать первые три дня нахождения на больничном листе, государство обеспечит Больничную кассу дополнительным финансированием в размере более семи миллионов евро. В общей сложности расходы на компенсации за больничные листы увеличатся более чем на 40 миллионов евро по сравнению с прогнозом, и это вследствие роста общего количества выписанных листов по болезни и уходу.