23.02.2021, 17:34

В Маарду вакцинацию отложили из-за вспышки коронавируса в центре семейных врачей

 (6)
EST
Maxima avamine Muugal
Maxima avamine MuugalFoto: Ilmar Saabas

В Маарду, в регионе с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-19 в Эстонии, пришлось отложить вакцинацию пожилых людей и лиц, принадлежащих к группе риска, поскольку весь персонал центра семейных врачей заразился коронавирусом, пишет rus.err.

"Работу центра семейных врачей Маарду пришлось выполнять центру Medicum, потому что вся команда семейных врачей заболела коронавирусом. Поэтому вакцинацию начать не удалось", — пояснила руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Коэффициент заболеваемости в Маарду, то есть количество инфицированных на 100 000 жителей в течение последних двух недель, составляет 3237 человек, за ним следует Антсла с коэффициентом 2046 человек. В других регионах показатель составляет менее 2000 человек.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: