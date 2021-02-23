В Маарду вакцинацию отложили из-за вспышки коронавируса в центре семейных врачей

"Работу центра семейных врачей Маарду пришлось выполнять центру Medicum, потому что вся команда семейных врачей заболела коронавирусом. Поэтому вакцинацию начать не удалось", — пояснила руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.
Коэффициент заболеваемости в Маарду, то есть количество инфицированных на 100 000 жителей в течение последних двух недель, составляет 3237 человек, за ним следует Антсла с коэффициентом 2046 человек. В других регионах показатель составляет менее 2000 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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