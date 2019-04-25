В Маарду в этом сезоне отремонтируют порядка 29 000 м2 автомобильных дорог
В мае в Маарду начнется ремонт асфальтных и гравийных дорог в Каллавере и Мууга. В порядок приведут 23 участка дороги общей площадью 29 387 м2.
В мае в Маарду начнется ремонт асфальтных и гравийных дорог в Каллавере и Мууга. В порядок приведут 23 участка дороги общей площадью 29 387 м2.
„ Близкие к нулю зимние температуры являются наиболее неблагоприятными для дорожного покрытия, поскольку постоянная смена циклов таяния и замерзания приводит к интенсивному разрушению дорог и образованию выбоин. В этом году мы планируем заасфальтировать 2 больших участка дороги в Каллавереской части и отремонтировать 21 гравийную дорогу в Мууга. Дорожное полотно в Мууга будет покрыто двумя слоями гранитной крошки с добавлением мастики, благодаря чему покрытие станет устойчивым к климату и износу. В ближайшее время планируем приступить к ремонту выбоин на Старо-Нарвском шоссе”, — сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.
”В этом сезоне будут ликвидированы выбоины на многих городских дорогах — в первую очередь опасные ямы на улицах с интенсивным автомобильным движением, по которым движется общественных транспорт. Более масштабные работы по асфальтированию и ремонту гравийных дорог начнутся в мае с началом работы асфальтных заводов. По плану ремонт дорог продлится до конца июня”, — добавил мэр.
Работы по асфальтированию в Каллавереской части города будут производиться от перекрестка улиц Комбинаади и Фосфорииди до перекрестка с улицей Фильтри и от перекрестка улиц Ринги и Кютте до границы с волостью Йыеляхтме. Старое дорожное покрытие будет снято и на дороги уложат новый асфальт. Работы будет выполнять фирма Tee ja Tee OÜ.
В дополнение к этим масштабным работам по фрезеровке и асфальтированию улиц при хороших погодных условиях в порядок будут приведены и нуждающиеся в ремонте участки дорог в Мууга. Ремонтные работы затронут гравийные дороги по Хяргхейна теэ, Плоомипуу пуйестее (нечетные дома), Убалехе теэ, Яйатари теэ, Ыйсику теэ, Кукехарья теэ и одноименный переулок, Тихасхейна теэ, переулок Ааснурмику, Касситатра теэ (от улицы Хеллерхейна до Вильяпуу пуйестее), переулок Пирнипуу, Хиирехерне теэ, участкок Ыунапуу пуйестее, Сыльмхейна теэ, переулок Хеллерхейна (3 участка дороги), Выйлилле тее (3 участка), Тулихейна теэ, Лыйскхейна теэ, Китсекакра теэ, Весихейна теэ, Кукемарья теэ и Креегипуу пуйестеэ (до дома нр 2). Поверхность этих дорог будет дополнительно покрыта слоем асфальтной крошки и смесью гранитной крошки и битума. Работы в Мууга будет выполнять фирма Tallinna Teede AS.
Стоимость работ по ямочному ремонту, асфальтированию и ремонту гравийных дорог составит порядка 300 000 евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.