В Маарду в этом сезоне отремонтируют порядка 29 000 м2 автомобильных дорог

„ Близкие к нулю зимние температуры являются наиболее неблагоприятными для дорожного покрытия, поскольку постоянная смена циклов таяния и замерзания приводит к интенсивному разрушению дорог и образованию выбоин. В этом году мы планируем заасфальтировать 2 больших участка дороги в Каллавереской части и отремонтировать 21 гравийную дорогу в Мууга. Дорожное полотно в Мууга будет покрыто двумя слоями гранитной крошки с добавлением мастики, благодаря чему покрытие станет устойчивым к климату и износу. В ближайшее время планируем приступить к ремонту выбоин на Старо-Нарвском шоссе”, — сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

”В этом сезоне будут ликвидированы выбоины на многих городских дорогах — в первую очередь опасные ямы на улицах с интенсивным автомобильным движением, по которым движется общественных транспорт. Более масштабные работы по асфальтированию и ремонту гравийных дорог начнутся в мае с началом работы асфальтных заводов. По плану ремонт дорог продлится до конца июня”, — добавил мэр.

Работы по асфальтированию в Каллавереской части города будут производиться от перекрестка улиц Комбинаади и Фосфорииди до перекрестка с улицей Фильтри и от перекрестка улиц Ринги и Кютте до границы с волостью Йыеляхтме. Старое дорожное покрытие будет снято и на дороги уложат новый асфальт. Работы будет выполнять фирма Tee ja Tee OÜ.