В Маарду состоялся прием в честь новорожденных

”Ничто не сравнится с той радостью, которую в семью приносит рождение ребенка, и для города важен каждый новорожденный. Я от всей души желаю всем маленьким горожанам здоровья и любви близких!” — сказал мэр Маарду.

Самыми популярными мужскими именами в 2020 году стали: Марк, Артем, Максим. Девочек чаще всего называли Верониками, Софиями, Ксениями и Анастасиями.

В период с 01.01.2020 по 31.07.2020 в Маарду родилось 44 мальчика и 40 девочек.

В торжественном мероприятии вместе с родителями приняли участие: Артем Капитонов, София Цоба, Салман Гараев, Имран Гараев, Камила Исматова, Анна Пискунова, Сергей Цветов, Реми Веске, Эммануил Мошенский, Артем Косов, Георгий Костяков, Диана Семирякина, Эрик Зайцев, Егор Попович, Адриан Чижевский, Мария Драчова, Элоди Хумал, Артем Балай и Эулалия Исабель Лампка.