24.07.2019, 17:50

В Маарду собирают деньги на строительство часовни — помочь может каждый

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В Маарду собирают деньги на строительство часовни — помочь может каждый
Foto: Maardu linnavalitsus

Сегодня, 24 июля, был подписан договор о сотрудничестве между Маардуской горуправой, Эстонской православной церковью Московского патриархата и гражданским объединением MTÜ Maardu Memory для воздвижения часовни памяти павших во Второй мировой войне воинов на мемориальном участке кладбища в Маарду. Согласно договору, часовня памяти переходит во владение Эстонской православной церкви.

В январе этого года горуправа Маарду приняла решение о строительстве часовни памяти. В марте прошел конкурс на поиск архитектурной идеи облика часовни, из всех присланных проектов был выбран лучший и заключен договор на проектирование строения.

Горуправа Маарду в сотрудничестве с Эстонской православной церковью и MTÜ Maardu Memory объявляет сбор средств на возведение часовни памяти, и все желающие частные лица, предприятия и фонды смогут присоединиться к инициативе.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, с каждым годом ветеранов Второй мировой войны остается все меньше, и город считает необходимым увековечить память о людях, отдавших свою жизнь за мир без войны: ”Трагические события прошлого находят большой отклик в сердцах многих из нас, и строительство часовни памяти даст возможность людям почтить в тишине память всех погибших на этой страшной войне. Часовня может стать символом мира, и ее сооружение объединит многих”, сообщил Владимир Архипов. ”Успех многих хороших идей берет начало с гражданской инициативы, поэтому поддержка строительства простыми людьми и партнерами очень приветствуется”, — добавил мэр.

Мэрия Маарду приглашает все заинтересованные стороны присоединиться к инициативе и совместными усилиями построить часовню памяти на Мемориале Маардуского кладбища.

Перечислить пожертвование можно на счет:

Maardu Memory MTÜ

EE801010220271985229

SEB Pank

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