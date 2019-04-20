В Маарду приведут в порядок детский сад "Руккилилль"

Ремонт здания продлится до конца августа 2019, сообщает пресс-служба мэрии Маарду.

Ремонтные работы начнутся с внешней стороны здания, что позволит группам детсада работать в привычном режиме до 14 июня. С 17 июня до конца июня и в августе 2019 группы будут переведены в здание на улице Келламяе, а в июле детский сад уйдет в коллективный отпуск (в это время в городе будет работать дежурный детский сад "Сипсик").