В Маарду предали земле останки погибших во Второй мировой войне солдат

По словам мэра города Владимира Архипова, жители и власти Маарду всегда с уважением и вниманием относились к исторической памяти. ”Вторая мировая война унесла огромное количество жизней, она затронула почти каждую семью и до сих пор отдается эхом в сердцах многих еще живущих людей”, — сказал мэр. ”Раз в год мы собираемся здесь, люди разных возрастов и национальностей, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне, а также выразить наше уважение к ветеранам”, — добавил он.

На церемонии присутствовал посол Российской Федерации Александр Петров, а также посол Белорусии Вячеслав Качанов.

Церемонии проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. В этом году в Маарду было перезахоронено более 140 солдат, чьи останки были обнаружены поисковиками отряда ”Вирония” и военно-исторического клуба ”Фронт Лайн” на территории Эстонии. На данный момент на Маардуском воинском мемориале захоронено 1282 человека.

В Маарду планируется строительство часовни памяти о тех людях, которые отдали свою жизнь за то, чтобы их потомки жили под мирными небом.