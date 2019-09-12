В Маарду появилась первая зона бесплатного беспроводного интернета

В начале сентября управа Маарду создала в городе зону бесплатного WiFi. Отныне маардусцы и гости города смогут использовать в парке Келламяе бесплатный беспроводной интернет.
По словам мэра города Владимира Архипова, быстрый интернет давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, которая позволяет сделать многие важные вещи быстро и удобно. ”Бесплатный WiFi в парке Келламяэ — это первая в городе зона общественного использования интернета, создание которой, безусловно, является важным шагом в направлении более современного Маарду”, — сказал мэр. ”Уже сейчас горожане могут представлять большую часть ходатайств в горуправу электронным путем. Теперь же это можно делать и прогуливаясь в парке с ребенком”, — добавил Архипов.
Общественная сеть WiFi в Маарду — это часть европейского проекта WiFi4EU, рамках которого жителям и гостям ЕС стараются создать возможность свободного доступа к качественному интернету в общественных местах. Проект финансируется Европейской Комиссией, которая через Агентство инноваций и сетей распределяет пособия самоуправлениям, чтобы они смогли, используя услуги устанавливающих WiFi предприятий, создать общественные точки бесплатного WiFi-соединения. В рамках открытого конкурса Маарду получил ваучер на сумму 15 000 евро.
Услугу бесплатного беспроводного интернета в парке Келламяэ городу предоставляет TeleOne OÜ.
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