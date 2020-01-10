В Маарду подвели спортивные итоги 2019 года

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, прошедший год был для города более чем успешным. „Маардуские спортсмены всегда показывали высокий профессионализм и большую силу духа на соревнованиях разного уровня, принося городу и своим клубам много почетных наград и медалей. И прошедший год не стал исключением”, — считает Архипов.

”Стоит обязательно отметить Яане Пульк, которая заработала серебряную медаль на II Европейских играх в соревновании женских команд по баскетболу в формате 3х3. Это и победа в Кубке Европы и 8 место в чемпионате Европы и мира по латиноамериканским танцам Константина Городилова и Доминики Бергмановой. Это и бронзовая медаль Яны Виль в чемпионате Европы среди юниоров по боксу и 4 место Александра Дроздова и Елены Смирновой на чемпионате Европы по скоростному плаванию в ластах. Эрик Лавров принес городу бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по таэквон-до, а мужская и женская команды Маардуского клуба настольного тенниса завоевали победу в командном чемпионате Эстонии. И это далеко не все достижения наших спортсменов в уходящем году”, — произнес мэр, подводя итоги прошедшего спортивного года.