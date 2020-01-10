В Маарду подвели спортивные итоги 2019 года
Сегодня в Маарду состоялось торжественное подведение итогов 2019 спортивного года, который принес городу многочисленных чемпионов Эстонии и много завоеванных медалей на международных соревнованиях.
Сегодня в Маарду состоялось торжественное подведение итогов 2019 спортивного года, который принес городу многочисленных чемпионов Эстонии и много завоеванных медалей на международных соревнованиях.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, прошедший год был для города более чем успешным. „Маардуские спортсмены всегда показывали высокий профессионализм и большую силу духа на соревнованиях разного уровня, принося городу и своим клубам много почетных наград и медалей. И прошедший год не стал исключением”, — считает Архипов.
”Стоит обязательно отметить Яане Пульк, которая заработала серебряную медаль на II Европейских играх в соревновании женских команд по баскетболу в формате 3х3. Это и победа в Кубке Европы и 8 место в чемпионате Европы и мира по латиноамериканским танцам Константина Городилова и Доминики Бергмановой. Это и бронзовая медаль Яны Виль в чемпионате Европы среди юниоров по боксу и 4 место Александра Дроздова и Елены Смирновой на чемпионате Европы по скоростному плаванию в ластах. Эрик Лавров принес городу бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по таэквон-до, а мужская и женская команды Маардуского клуба настольного тенниса завоевали победу в командном чемпионате Эстонии. И это далеко не все достижения наших спортсменов в уходящем году”, — произнес мэр, подводя итоги прошедшего спортивного года.
”Развитие спорта в Маарду происходит и при помощи наших добрых партнеров и спонсоров. Я выражаю признательность и благодарность акционерному обществу Maardu Vesi за помощь в проведении традиционного Международного юношеского турнира по футболу Maardu Cup 2019” — добавил мэр Маарду.
В уходящем году в Маарду было проведено 39 соревнований, в которых приняло участие более 2500 спортсменов со всей Эстонии и других стран. В Маарду работают 15 спортивных клубов, в которых дети и взрослые могут заниматься футболом, подводным плаванием, боксом, настольным теннисом, дзюдо, таекван-до, айкидо, плаванием, баскетболом, художественной гимнастикой, велоспортом и борьбой.
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