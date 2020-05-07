В Маарду открываются уличные тренажеры, скейт-парки и площадки для выгула собак

Согласно распоряжению Маардуской горуправы, детские игровые площадки откроются в среду, 13 мая. Скейт-парками будет разрешено пользоваться начиная с понедельника, 18 мая.

Занимаясь спортом на улице, проводя время на детской игровой площадке или выгуливая собаку на специальной площадке необходимо следовать правилу 2+2 и соблюдать от других людей дистанцию 2 метра. До и после использования уличных тренажеров руки следуют тщательно дезинфицировать. Общую дезинфекцию общественных спортивных и игровых площадок будет ежедневно проводить OÜ Maardu Linnavarahooldus.

4 мая в Маарду разрешили использование городского стадиона и стадиона Маардуской гимназии для проведения организованных тренировок под руководством тренера или ответственного лица на основании графика. Стадионы можно использовать для проведения спортивных тренировок ежедневно с 8.00 до 21.00. Тренировку необходимо зарегистрировать по телефону 557 6264 или электронной почте sergei.petrov@maardu.ee.

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