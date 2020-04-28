В Маарду назван победитель конкурса идей ”Сделаем город красивее 2020”

”Я благодарю каждого жителя Маарду, который представил свою идею на конкурс, и всех тех, кто принял участие в голосовании. Благодаря вашей активности мы можем претворять в жизнь действительно хорошие идеи. Более того, мы реализуем не только те проекты, которые набрали больше всего голосов, но и другие оригинальные предложения, такие как площадка для выгула собак, новые автобусные остановки, кованое сердце в парке — все эти объекты делают наш Маарду еще красивее и уютнее”, — прокомментировал мэр города Владимир Архипов результаты конкурса.

”В этом году хочется особо отметить активность жителей Мууга в представлении идей и голосовании. Чтобы уравнять возможности жителей Мууга и Каллавере в голосовании, мы решили в будущем изменить условия конкурса таким образом, что параллельно будут проводиться два голосования с двумя бюджетами, один в Каллавере, другой — в Мууга”, — добавил мэр.

Голоса маардусцев распределились следующим образом:

1. Причал на озере Маарду 113 голосов

2. Оборудование спортивных площадок под открытым небом в Мууга 98 голосов

3. Природно-культурологическая тропа в Маарду 43 голоса

4. Мостики на Вильяпуу-пст 21 голос

5. Фоторамка в парке Келламяэ 17 голосов

6. Инфостенд Мууга Аэдлинн со светодиодным экраном 7 голосов

Наибольшее число голосов в этом году набрала идея о строительстве причала на озере Мууга, которую горуправа осуществит в течение этого года. Вторую по популярности идею — оборудование спортивных площадок под открытым небом в Мууга — также включат в план работ. В январе 2020 года управа Маарду объявила конкус идей ”Сделаем город красивее”, в рамках которого горожане представили свои идеи по улучшению городской среды. Маарду привлекает жителей к составлению городского бюджета таким образом уже четвертый год подряд.