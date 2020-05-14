В Маарду начался период активного дорожного ремонта: смотрите график работ

В ходе работ в порядок будет приведено 54 310 квадратных метров асфальтовых и гравийных дорог в Каллавере и Мууга. Кроме того, в парке Келламяэ будут заасфальтированы пешеходные дорожки. Общая стоимость ямочного ремонта, асфальтирования и бронирования дорог в этом году в Маарду составит порядка 812 000 евро.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, план ремонтных работ составляют, исходя из состояния дорог и городского бюджета. ”К сожалению, отремонтировать все дороги Маарду за один раз невозможно, поэтому ремонт осуществляется поэтапно. В этом году правительство страны выделило самоуправлениям дополнительные средства на ремонт дорог, что позволит нам заасфальтировать дороги в гораздо большем объеме, — сказал мэр. — Мы просим автомобилистов с пониманием отнестись к неудобствам и следить за установленными временными дорожными знаками”.

В середине мая в Маарду начинаются крупномасштабные работы по асфальтированию дорог, в ходе которых будут фрезерованы и покрыты новым асфальтом 37 800 квадратных метра дорог. В этом году будут отремонтированы десять участков дорог: от остановки Кёёба до перекрестка Кильри-теэ; от Кеэмикуте-теэ, 39 до перекрестка улицы Авар; улица Оруметса; от Нурга, 13 до светофора; от улицы Веэру до Нурга,7; въезды Келламяэ (Келламяэ 14/16 + 6/8 + 2/4); от Нурга, 6А до перекрестка Келламяэ; внутренний двор Ринги, 44-46-48-52. Работы проводит Tee ja Tee OÜ.

В июне начнется ремонт гравийных дорог в Мууга площадью 16 510 квадратных метров. В ходе ремонтных работ на слой битумной смеси укладывают слой асфальтной крошки, который покрывается, в свою очередь, битумной эмульсией, и сверху насыпается еще один слой щебня и гранитной крошки. Так называемое двойное бронирование поможет избавить улицы от пыли и обеспечит дорогам долгосрочную эксплуатацию. Работы по бронированию пройдут на Раудкиви-теэ, Лийвакиви-теэ, Кивилеэте-теэ, Весилийва-теэ, Паэсельяку-теэ, Пяэвалилле-теэ (от Альтметса-теэ до бульвара Ыунапуу), Куллеркупу-теэ, Салухейна-теэ, Паркхейна-теэ, Лыйкхейна-теэ, Плоомипуу-пст — l (отрезок), Соокаилу-теэ, Саийялилле-теэ и на участке Пеальроху-теэ от Мууга-теэ до бульвара Ыунапуу. Работы по бронированию и ямочному ремонту дорог в Маарду осуществляет Eesti Teed AS.