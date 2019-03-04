В Маарду началось голосование за лучшие идеи конкурса "Сделаем город красивее 2019"

· Информационные стенды (автор идеи Мария Веселко). Установить в самых важных пунктах города информационные стенды для официальной и неофициальной информации: реклама мероприятий и кружков по интересам, карта города, общая информация по истории города, прочие новости и др.
· Детский уголок при городском стадионе (автор идеи городская футбольная команда Maardu Linnameeskond). В этом году городская команда Maardu Linnameeskond примет участие в соревнованиях высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу, и условия городского стадиона нуждаются в улучшении. Нужно создать уголок при стадионе для самых маленьких болельщиков, где дети и их родители смогут с пользой проводить время. Здесь расположатся площадка для мини-футбола, игровая площадка, качели и песочница. Идею можно будет реализовать к лету 2019 года.
Каждый человек не моложе 16 лет, зарегистрированный в городе Маарду, может отдать свой голос за две идеи, которые, по его мнению, нужно реализовать в рамках этого конкурса.
Голосование продлится с 4 по 20 марта 2019 года, а его результаты будут опубликованы в апреле.
Проголосовать можно:
• путем электронного голосования на портале www.volis.ee (вход с помощью ID-карты или Mobiil ID);
• указав идею (идеи) на бумаге, которую нужно принести в Маардуский центр досуга с 10 до 16 (с собой нужно взять паспорт, ID-карту или водительские права);
• отправив свой выбор по адресу linnavalitsus@maardu.ee. В письме нужно указать свое полное имя, личный код и идею (идеи), в поддержку которых вы хотите отдать голос (голоса). Голоса без личного кода учитываться не будут.
Внимание! Принимая участие в голосовании, вы даете городской управе Маарду согласие на обработку личных данных с целью определения зарегистрированного места жительства.