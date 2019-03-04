04.03.2019, 15:06

В Маарду началось голосование за лучшие идеи конкурса "Сделаем город красивее 2019"


rus.delfi.ee
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Maardu
MaarduFoto: Eero Vabamägi

В январе городская управа Маарду объявила конкурс идей «Сделаем город красивее 2019», в рамках которого жители Маарду в течение трех недель выдвигали различные идеи по улучшению города. К 19 февраля на конкурс поступила 21 идея, сообщает Маардуская мэрия.

Из всех представленных на конкурс идей комиссия выбрала семь, которые отвечают условиям конкурса — их стоимость не превышает 30 000 евро, их можно реализовать в течение 2019 года, а обслуживание в будущем не повлечет за собой неразумных расходов.

· Обновление спортивной площадки Маардуской основной школы (авторы идеи Наталья Чусовлянова, Таисия Гончарова, Анна Кочкина, Валентина Царева и другие). Приведение в порядок беговых дорожек, секторов для прыжков в длину и бросания мяча.

· Современная уличная баскетбольная площадка при Маардуской гимназии (идею выдвинул Артем Филек). Уличная баскетбольная площадка для детей, молодежи и всех заинтересованных лиц.

· Игровая площадка для детей с ограниченными возможностями и маленьких детей (идею выдвинула Татьяна-Александра Аляутдинова). Игровая площадка со специальным оборудованием, предназначенная для детей с ограниченными возможностями (специальные качели для детей в инвалидной коляске и др.). Также может быть частью обычной игровой площадки, но с соответствующим оборудованием.

· Уличные столы для настольного тенниса (идею выдвинула Екатерина Савельева). Идея состоит в установке в каждом районе города столов для настольного тенниса, чтобы дети и молодежь были более мотивированы проводить свободное время на свежем воздухе.

· Стильные автобусные остановки (идею выдвинула Мария Веселко). Оформление автобусных остановок в едином стиле, с символикой города Маарду, картой региона, автобусными маршрутами и другой полезной информацией — как для жителей, так и для гостей города — на трех языках.

· Информационные стенды (автор идеи Мария Веселко). Установить в самых важных пунктах города информационные стенды для официальной и неофициальной информации: реклама мероприятий и кружков по интересам, карта города, общая информация по истории города, прочие новости и др.

· Детский уголок при городском стадионе (автор идеи городская футбольная команда Maardu Linnameeskond). В этом году городская команда Maardu Linnameeskond примет участие в соревнованиях высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу, и условия городского стадиона нуждаются в улучшении. Нужно создать уголок при стадионе для самых маленьких болельщиков, где дети и их родители смогут с пользой проводить время. Здесь расположатся площадка для мини-футбола, игровая площадка, качели и песочница. Идею можно будет реализовать к лету 2019 года.

Каждый человек не моложе 16 лет, зарегистрированный в городе Маарду, может отдать свой голос за две идеи, которые, по его мнению, нужно реализовать в рамках этого конкурса.

Голосование продлится с 4 по 20 марта 2019 года, а его результаты будут опубликованы в апреле.

Проголосовать можно:

• путем электронного голосования на портале www.volis.ee (вход с помощью ID-карты или Mobiil ID);

• указав идею (идеи) на бумаге, которую нужно принести в Маардуский центр досуга с 10 до 16 (с собой нужно взять паспорт, ID-карту или водительские права);

• отправив свой выбор по адресу linnavalitsus@maardu.ee. В письме нужно указать свое полное имя, личный код и идею (идеи), в поддержку которых вы хотите отдать голос (голоса). Голоса без личного кода учитываться не будут.

Внимание! Принимая участие в голосовании, вы даете городской управе Маарду согласие на обработку личных данных с целью определения зарегистрированного места жительства.

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