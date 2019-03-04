В Маарду началось голосование за лучшие идеи конкурса "Сделаем город красивее 2019"

Из всех представленных на конкурс идей комиссия выбрала семь, которые отвечают условиям конкурса — их стоимость не превышает 30 000 евро, их можно реализовать в течение 2019 года, а обслуживание в будущем не повлечет за собой неразумных расходов.

· Обновление спортивной площадки Маардуской основной школы (авторы идеи Наталья Чусовлянова, Таисия Гончарова, Анна Кочкина, Валентина Царева и другие). Приведение в порядок беговых дорожек, секторов для прыжков в длину и бросания мяча.

· Современная уличная баскетбольная площадка при Маардуской гимназии (идею выдвинул Артем Филек). Уличная баскетбольная площадка для детей, молодежи и всех заинтересованных лиц.

· Игровая площадка для детей с ограниченными возможностями и маленьких детей (идею выдвинула Татьяна-Александра Аляутдинова). Игровая площадка со специальным оборудованием, предназначенная для детей с ограниченными возможностями (специальные качели для детей в инвалидной коляске и др.). Также может быть частью обычной игровой площадки, но с соответствующим оборудованием.

· Уличные столы для настольного тенниса (идею выдвинула Екатерина Савельева). Идея состоит в установке в каждом районе города столов для настольного тенниса, чтобы дети и молодежь были более мотивированы проводить свободное время на свежем воздухе.

· Стильные автобусные остановки (идею выдвинула Мария Веселко). Оформление автобусных остановок в едином стиле, с символикой города Маарду, картой региона, автобусными маршрутами и другой полезной информацией — как для жителей, так и для гостей города — на трех языках.