В Маарду до начала мая отменили все крупные мероприятия

Согласно подписанному сегодня приказу, городские учреждения обязаны проводить регулярную дезинфекцию помещений общего пользования и иметь запас необходимых средств дезинфекции. Работники городских служб, работающих в тесном контакте с жителями города, должны соблюдать дистанцию 1 м между собой и посетителем, а также всегда иметь в наличии средства по дезинфекции и бумажные салфетки чтобы при необходимости предложить их людям.

Все работники городских учреждений, которые находились в зонах высокого и среднего риска и/или обнаружили у себя симптомы COVID-19, обязаны информировать своего работодателя и в течении 14 дней работать дистанционно. Если удаленная работа невозможна, то работнику следует использовать дни отпуска.

Образовательным учреждениям Маарду запрещено принимать в сад или школу детей, у которых есть симптомы заболевания или которые приехали из стран с высоким риском заражения вирусом COVID-19, перечисленных на сайте Департамента здоровья, и не прошли 14-дневный карантин. Школы должны быть готовы предоставить ученикам возможность дистанционного обучения в течение периода карантина.

Школы, сады и родители получат подробное руководство о том, как поступать в ситуациях, связанных с вирусом COVID-19 и куда обратиться за советом или помощью.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru