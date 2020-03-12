12.03.2020, 18:36

В Маарду до начала мая отменили все крупные мероприятия


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Maardu
MaarduFoto: Eero Vabamägi

В связи со вспышкой в Эстонии коронавируса COVID-19 Маарду принимает целый ряд мер для предотвращения распространения заболевания в городе. Согласно приказу мэра, в Маарду отменяется проведение всех общественных мероприятий, на которые ожидается 100 и более посетителей. Все зарубежные командировки и учебные поездки работников горуправы и подведомственных организаций были отменены. Ограничения действуют до 1 мая.

Вчера в горуправе состоялось внеочередное собрание кризисной комиссии, на котором обсудили сложившуюся ситуацию и способы остановить распространение коронавируса в Маарду. По словам мэра Маарду Владимира Архипова, причин для паники нет и город делает все возможное для того, чтобы свести риски заражения к минимуму.

”Сезон инфекционных заболеваний в самом разгаре, и COVID-19 лишь один из многих вирусов, которые угрожают нам. К сожалению, у него самые серьезные осложнения и он представляет прежде всего опасность для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Я убежден, что сейчас очень важно своевременно информировать наших жителей о способах уберечь себя и близких от заражения. Для этого каждый человек должен соблюдать несложные правила гигиены, взвесить необходимость любых зарубежных поездок и сохранять спокойствие духа”, — считает Архипов.

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”В Маарду ситуация под контролем. Тем не менее мы решили принять дополнительные меры для того, чтобы еще более обезопасить наших жителей. Как говорится, лучше опасаться, чем потом сожалеть”, — добавил он.

Согласно подписанному сегодня приказу, городские учреждения обязаны проводить регулярную дезинфекцию помещений общего пользования и иметь запас необходимых средств дезинфекции. Работники городских служб, работающих в тесном контакте с жителями города, должны соблюдать дистанцию 1 м между собой и посетителем, а также всегда иметь в наличии средства по дезинфекции и бумажные салфетки чтобы при необходимости предложить их людям.

Все работники городских учреждений, которые находились в зонах высокого и среднего риска и/или обнаружили у себя симптомы COVID-19, обязаны информировать своего работодателя и в течении 14 дней работать дистанционно. Если удаленная работа невозможна, то работнику следует использовать дни отпуска.

Образовательным учреждениям Маарду запрещено принимать в сад или школу детей, у которых есть симптомы заболевания или которые приехали из стран с высоким риском заражения вирусом COVID-19, перечисленных на сайте Департамента здоровья, и не прошли 14-дневный карантин. Школы должны быть готовы предоставить ученикам возможность дистанционного обучения в течение периода карантина.

Школы, сады и родители получат подробное руководство о том, как поступать в ситуациях, связанных с вирусом COVID-19 и куда обратиться за советом или помощью.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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