В Лыунаской префектуре на лед Чудского озера можно выезжать на легком транспортном средстве

Выход на легких транспортных средствах разрешен и на лед Теплого и Псковского озер. На лед озер разрешается выходить вплоть до зоны, в которой действует, согласно предписанию о пограничном режиме, запрет на передвижение. Для предупреждения случайных нарушений пограничники уже установили дополнительные предупреждающие знаки.

Лед озер Ванику, Пабра и Крийва еще не настолько прочный и поэтому на лед этих озер можно пока выходить только пешком.

Лед озера Паттина по-прежнему опасно тонок, поэтому выход на лед запрещен. На водоемах запрещено приближаться на расстояние ближе чем 200 метров к устью реки Выханду и к острову Салусаар, а также ближе чем на 1 км к устью реки Нарва. Также запрещено выходить на лед между Ухтинина и Пийрисааром и на лед по направлению на юго-восток от Пийрисаара.

Руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс сказал, что в соответствии с требованиям пограничного режима, при выходе на лед Чудского озера на транспортном средстве на расстояние более чем на 1 км от берега, свой выход надо зарегистрировать в приложении piiriveekogu.ee или на ближайшем кордоне.

„Регистрация необходима, чтобы мы убедится в том, что к вечеру все вернулись на берег. В случае возможной опасности мы сразу же можем начать спасательно-поисковую операцию, — пояснил Эрнитс. — При быстром ухудшении погодных условиях или в опасной ситуации надо сразу позвонить на номер 112. Ожидая прибытия помощи, человеку следует оставаться на месте. Пытаясь найти дорогу назад на берег самостоятельно, можно попасть в еще более опасную ситуацию".

Выходя на лед озера, всегда следует соблюдать меры предосторожности. "Во льду могут быть трещины и проталины и толщина льда может быть разная. Если такое место будет припорошено снегом, то трещину можно не заметить, поэтому при использовании транспортного средства, надо выбирать такую скорость, чтобы осталось время отреагировать на возможную опасность", — добавил пограничник.

Выходя на лед озера пешком:

· Ознакомьтесь с действующими ограничениями и разрешениями на сайте полиции www.politsei.ee/et/nouanded/jaaolud.