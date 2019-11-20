В Ляэне-Вирумаа зарегистрировали три случая заболевания желтухой
По данным Департамента здравоохранения, в сентябре и октябре в Ляэне-Вирумаа отмечены сразу три случая заболевания желтухой: у трех детей в возрасте от 7 до 9 лет, пишет rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
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