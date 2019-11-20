В Ляэне-Вирумаа зарегистрировали три случая заболевания желтухой

По оценке регионального корреспондента ERR Самуила Голомба, речь идет о ЧП, поскольку о таком заболевании как желтуха в Эстонии уже стали забывать.

"С учетом того, что возможный период передачи болезни другому человеку составляет почти 50 дней, опасность распространения желтухи не пропала и в ноябре", — предупредил журналист.

По данным Департамента здравоохранения, в Эстонии в год диагностируют менее 20 случаев заболевания желтухой.

В 2018 году в Ляэне-Вирумаа не зарегистрировали ни одного случая заболевания желтухой.