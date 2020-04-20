В лифтах нужно соблюдать правило 2+2. Касса по безработице, возможно, продлит период компенсаций зарплат и на лето

"За ночь мы обнаружили 7 новых случаев заражения коронавирусом — 6 из Харьюмаа и один из Тартумаа. Мы как можно скорее хотим перейти на плановое лечение. Так как коронавирус на это влияет напрямую, стоит отметить, что многое зависит от поведения людей.

Нужно соблюдать гигиену, мыть руки, соблюдать правило 2+2, носить маску в общественных местах. Просим квартирные товарищества хорошо мыть подъезды, ручки дверей, лифты. В лифтах тоже нужно соблюдать правило 2+2, если есть возможность, то лучше подниматься в квартиру по лестнице", — заявил руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.

"Количество зарегистрированных безработных выросло на 4%, 247 зарегистрированных безработных за последние дни. Это немного выше, чем за апрель в том году. Количество безработных растет в обычном темпе, особо массовых сокращений нет.

Самый высокий уровень зарегистрированных безработных наблюдается в Ида-Вирумаа (12,7%) и ниже всего на Хйиумаа (4,3%). Больше всего пострадали работники сферы услуг. 1407 предприятий подали заявление на компенсацию зарплаты работников. Всего было выделено примерно 24 537 000 евро. Мы ждем ходатайства за апрель", — подчеркнул председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

Затем Паавел ответил на вопрос, будут ли продлена помощь от Кассы по безработице предпринимателям (компенсация 70% от зарплаты работникам) и на лето. "Пока рано планировать так далеко, мы подводим итоги за март. Впереди апрель и май. Я верю, что совет Кассы готов обсуждать эту тему. У нас много времени для решений нет, но через пару неделю мы, возможно, примем решение. Могу сказать, что данные вопросы уже были и интерес есть", — ответил он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!