В лидеры Ида-Вирумаа по заболеваемости COVID-19 вновь вышел Силламяэ

Как мы уже сообщали за минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 553 первичных тестов на коронавирус, из которых 46 оказались положительными (12%).
В Силламяэ зарегистрировали 17, в Нарве — 12, в Кохтла-Ярве — 10 новых случаев заражения. Единственным самоуправлением Ида-Вирумаа, где за сутки не выявили ни одного случая заражения Covid-19, стал город Нарва-Йыэсуу, пишет rus.err.
Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 884,86 случая в пересчете на 100 000 жителей. В среднем по Эстонии он равняется 582,78.
Среди самоуправлений по этому показателю теперь вновь лидирует Силламяэ, где соответствующий показатель равен 1570,51 случая.
"Главные очаги заболевания в Силламяэ связаны с рабочими местами, но большинство новых заражений произошло вне этих очагов", — сообщили в пресс-службе департамента.
В Нарва-Йыэсуу показатель заболеваемости за последние 2 недели равен 1491,56 случая, в Нарве — 1010,86 случая, в Кохтла-Ярве — 713,92.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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