В лидеры Ида-Вирумаа по заболеваемости COVID-19 вновь вышел Силламяэ

В Силламяэ зарегистрировали 17, в Нарве — 12, в Кохтла-Ярве — 10 новых случаев заражения. Единственным самоуправлением Ида-Вирумаа, где за сутки не выявили ни одного случая заражения Covid-19, стал город Нарва-Йыэсуу, пишет rus.err.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 884,86 случая в пересчете на 100 000 жителей. В среднем по Эстонии он равняется 582,78.

Среди самоуправлений по этому показателю теперь вновь лидирует Силламяэ, где соответствующий показатель равен 1570,51 случая.

"Главные очаги заболевания в Силламяэ связаны с рабочими местами, но большинство новых заражений произошло вне этих очагов", — сообщили в пресс-службе департамента.

В Нарва-Йыэсуу показатель заболеваемости за последние 2 недели равен 1491,56 случая, в Нарве — 1010,86 случая, в Кохтла-Ярве — 713,92.

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