В лидеры Ида-Вирумаа по кумулятивной заболеваемости Covid-19 вышла волость Алутагузе

В Нарве зарегистрировали 80, в волости Алутагузе — 53, в Кохтла-Ярве — 33, в Силламяэ — 10 новых случаев заражения. В волости Йыхви зафиксировали 8, в Нарва-Йыэсуу и волости Тойла — по 4, а в волости Люганузе — 1 новый случай заражения коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Ида-Вирумаа 1100,11 случая в пересчете на 100 000 жителей.

Среди самоуправлений по этому показателю теперь лидирует волость Алутагузе, где соответствующий показатель равен 1858,97 случая.

"На территории этой волости находится Пюхтицкий монастырь, где сейчас очень много заболевших", — сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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