В LHV платежи по номеру телефона могут делать как частные, так и бизнес-клиенты

Нынешней весной вышло решение межбанковского именного платежа, позволяющее быстро осуществлять платежи только по номеру телефона получателя. Номер должен быть связан с расчетным счетом клиента.

”Услуга межбанковского именного платежа ‒ очередной шаг в развитии платежных услуг. Мы видим, что наши клиенты все чаще предпочитают осуществлять свои повседневные банковские операции в мобильном телефоне, и подобные удобные услуги еще более упрощают для них ведение банковских дел. Поэтому для наших клиентов появление услуги именного платежа ‒ радостная новость”, ‒ сказал начальник отдела платежных услуг LHV Каспар Лоог.

Именные платежи по возможности обрабатываются как мгновенные, и деньги поступают получателю за считанные секунды. Именной платеж можно начать в мобильном приложении LHV как обычное платежное распоряжение, выбрав затем получателя среди контактов в своем телефоне. Если у получателя имеется услуга именного платежа, заполнение платежного поручения корректными данными происходит автоматически. Если номера телефона нет в регистре именного платежа, в мобильном приложении LHV есть возможность отправить получателю платежа приглашение присоединиться к услуге.

Для того чтобы связать номер телефона с банковским счетом, нужно иметь физический доступ к номеру, чтобы подтвердить в мобильном приложении контрольный код, который придет текстовым сообщением. Если при осуществлении платежа окажется, что данные контакта в телефонной книге и контакта в регистре различаются, мы попросим снова убедиться в их правильности.

LHV ‒ единственный банк в Эстонии, который предлагает возможность именного платежа не только частным, но и бизнес-клиентам. Мобильный телефон предприятия можно связать и с предпринимательским счетом, однако один и тот же номер не может быть связан с несколькими счетами.

Услуга именного платежа создана в сотрудничестве с Центральным банком Латвии, который безопасным образом управляет регистром номеров телефонов и счетов как эстонских, так и латвийских банковских клиентов. В Эстонии, кроме LHV, к услуге присоединились также Swedbank, SEB и Coop Pank.