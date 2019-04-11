В летних работах по благоустройству района Кристийне примет участие молодежь

”С радостью констатирую, что и в этом году отряд дружины Кристийне дает возможность молодежи сделать свое лето запоминающимся: вместе работая и отлично проводя время. Создание возможности работы и практики для молодежи очень важны. Как и в прошлом году, ребята придут на помощь по работе благоустройства района Кристийне. Надеюсь, что у ребят будет разнообразное, интересное и деятельное лето”, сказал Яанус Рийбе.

Отряд дружины предусмотрен для молодых ребят в возрасте 13-19 лет. Цель отряда — формирование трудового воспитания и социальной компетенции у молодежи. Регистрация в дружину начнется 2 мая и информация будет оглашена в конце апреля на домашней странице целевого учреждения SA Õpilasmalev.