В летних работах по благоустройству района Кристийне примет участие молодежь
В Кристийне этим летом будет работать один отряд дружины. Опыт работы по благоустройству района получат 20 юношей и девушек Кристийне.
В Кристийне этим летом будет работать один отряд дружины. Опыт работы по благоустройству района получат 20 юношей и девушек Кристийне.
”С радостью констатирую, что и в этом году отряд дружины Кристийне дает возможность молодежи сделать свое лето запоминающимся: вместе работая и отлично проводя время. Создание возможности работы и практики для молодежи очень важны. Как и в прошлом году, ребята придут на помощь по работе благоустройства района Кристийне. Надеюсь, что у ребят будет разнообразное, интересное и деятельное лето”, сказал Яанус Рийбе.
Отряд дружины предусмотрен для молодых ребят в возрасте 13-19 лет. Цель отряда — формирование трудового воспитания и социальной компетенции у молодежи. Регистрация в дружину начнется 2 мая и информация будет оглашена в конце апреля на домашней странице целевого учреждения SA Õpilasmalev.
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