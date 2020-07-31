31.07.2020, 21:09

В летней школе Hüppelaud разработали решения для проблем дистанционного обучения


EST
В летней школе Hüppelaud разработали решения для проблем дистанционного обучения
Eesti 2.0

Сегодня, 31 июля, подошла к завершению длившаяся неделю виртуальная летняя школа изобретателей Hüppelaud, где молодые люди в возрасте 14-19 лет разрабатывали дигитальные учебные продукты. В течение всей недели изобретатели работали совместно с лучшими экспертами. В прошедшей в четвертый раз летней школе приняли участие около 60 молодых людей из 28 школ Эстонии, и в результате было создано восемь продуктов, решающих проблемы дистанционного обучения.

По словам организатора Hüppelaud Эде Тамкиви, цель нынешней летней школы была в том, чтобы дать детям возможность применить полученный этой весной опыт дистанционного обучения и продемонстрировать свой взгляд на то, как можно сделать его лучше. ”Мы спросили у учеников их мнение, что можно было бы улучшить, и предложили им возможность найти эти решения самостоятельно и претворить их в жизнь. Ученики обозначили проблемы, начиная с поиска мотивации до совершения сознательного выбора при поступлении в университет. И с помощью хороших менторов эти приложения удалось создать”.

Ученики работали в командах по 3-6 человек и общались между собой и с менторами через выбранную ими самими интернет-платформу. Основной обмен информацией шел в хорошо знакомой молодым людям среде Discord, семинары и более основательные дискуссии проходили в Zoom.

Разработчик программного обеспечения из TransferWise Хендрик Мёлдер, который был ментором у двух команд, признался, что привыкание к летней школе в онлайн-формате заняло время как у менторов, так и у учеников. ”Между незнакомыми людьми нужно было создать связь и такую открытую атмосферу, которая при пребывании в одном помещении возникла бы сама собой”, сказал он. ”Я надеюсь, что помимо опыта разработки продукта, создания прототипа и его презентации, все участники также получили хорошее представление о том, как работает команда без общения с глазу на глаз”.

Помимо практиков из TransferWise молодыми людьми руководили как ученые из зарубежных университетов, так и эксперты из эстонских технологических компаний, таких как Comodule, Whatifi и Clanbeat. Кроме разработки дигитального продукта для обучения, у молодых людей каждый день был какой-либо практический семинар. Неделя началась с мозгового шторма и семинара по разработке продукта, а в конце недели уже изучали видеообработку и дизайн. Всего в виртуальной летней школе было создано 11 команд, из которых восемь сегодня после обеда через Zoom представят свои платформы и приложения.

”Очень вдохновляюще видеть, на основе каких сложных идей удалось создать прототипы за неделю”, сказал Хендрик Мёлдер. Например, одна из команд создала платформу Menter, которая сводит вместе учеников, частных учителей и менторов, которые помогли бы претворить идеи молодых людей в жизнь. ”Menter — это платформа для встреч учеников, которые не могут ходить в школу или хотят продолжать развивать свои проекты вместе с людьми, являющимися лучшими специалистами в своей области”, сказал третий раз принимавший участие в Hüppelaud студент Таллиннского центра профессионального образования Ра Лауримаа.

Второе созданное в школе Hüppelaud приложение LunchWell решает проблему заказа школьной еды: ”LunchWell — это веб-сайт, где ученики могут заранее выбрать себе обед, чтобы уменьшить излишки еды”, сказала разработчик продукта Маргарет Лийв, которая принимает участие в Hüppelauad уже второй год подряд. ”Самым большим вызовом в этом году стало общение между собой, поскольку по интернету иногда бывает не так просто донести свои идеи другим”.

Организатором Hüppelaud является недоходное объединение Eesti 2.0, цель которого вдохновить эстонских школьников выбирать будущее в технологической сфере. В качестве пилотного проекта в 2015 году полусотне школам Эстонии были предоставлены 3D-принтеры Makerbot Replicator. В 2016 году школы получили комплекты электроники littleBits и ознакомились с развитием биткойн-платформы. В прошлом году в летней школе Hüpperlaud, которая проходила в научном парке Tehnopol, приняло участие сто учеников, и молодые люди в числе прочего разрабатывали браслет с чипом и теплицу с самополивом. Самым крупным спонсором Hüppelaud уже третий год подряд является компания по международным денежным переводам TransferWise, также летнюю школу поддерживает Startup Estonia.

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