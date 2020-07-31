В летней школе Hüppelaud разработали решения для проблем дистанционного обучения

По словам организатора Hüppelaud Эде Тамкиви, цель нынешней летней школы была в том, чтобы дать детям возможность применить полученный этой весной опыт дистанционного обучения и продемонстрировать свой взгляд на то, как можно сделать его лучше. ”Мы спросили у учеников их мнение, что можно было бы улучшить, и предложили им возможность найти эти решения самостоятельно и претворить их в жизнь. Ученики обозначили проблемы, начиная с поиска мотивации до совершения сознательного выбора при поступлении в университет. И с помощью хороших менторов эти приложения удалось создать”.

Ученики работали в командах по 3-6 человек и общались между собой и с менторами через выбранную ими самими интернет-платформу. Основной обмен информацией шел в хорошо знакомой молодым людям среде Discord, семинары и более основательные дискуссии проходили в Zoom.

Разработчик программного обеспечения из TransferWise Хендрик Мёлдер, который был ментором у двух команд, признался, что привыкание к летней школе в онлайн-формате заняло время как у менторов, так и у учеников. ”Между незнакомыми людьми нужно было создать связь и такую открытую атмосферу, которая при пребывании в одном помещении возникла бы сама собой”, сказал он. ”Я надеюсь, что помимо опыта разработки продукта, создания прототипа и его презентации, все участники также получили хорошее представление о том, как работает команда без общения с глазу на глаз”.

Помимо практиков из TransferWise молодыми людьми руководили как ученые из зарубежных университетов, так и эксперты из эстонских технологических компаний, таких как Comodule, Whatifi и Clanbeat. Кроме разработки дигитального продукта для обучения, у молодых людей каждый день был какой-либо практический семинар. Неделя началась с мозгового шторма и семинара по разработке продукта, а в конце недели уже изучали видеообработку и дизайн. Всего в виртуальной летней школе было создано 11 команд, из которых восемь сегодня после обеда через Zoom представят свои платформы и приложения.

”Очень вдохновляюще видеть, на основе каких сложных идей удалось создать прототипы за неделю”, сказал Хендрик Мёлдер. Например, одна из команд создала платформу Menter, которая сводит вместе учеников, частных учителей и менторов, которые помогли бы претворить идеи молодых людей в жизнь. ”Menter — это платформа для встреч учеников, которые не могут ходить в школу или хотят продолжать развивать свои проекты вместе с людьми, являющимися лучшими специалистами в своей области”, сказал третий раз принимавший участие в Hüppelaud студент Таллиннского центра профессионального образования Ра Лауримаа.