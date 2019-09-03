03.09.2019, 07:22

В Лауласмаа спикеры парламентов Северных и Балтийских стран обсудят восстановление прав РФ в ПАСЕ

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rus.delfi.ee
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PACE
PACEFoto: Dominique Boutin, Sputnik

Сегодня в Центре Арво Пярта (Лауласмаа) спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас примет коллег из Северных и Балтийских стран. Темы встречи — региональная безопасность и гибридные угрозы.

По словам Пыллуааса, восемь стран тесно и успешно сотрудничают друг с другом. ”В развитии наших оборонной политики и механизмов мы пошли разными путями, но на сегодняшний день мы как никогда раньше активно сотрудничаем в сферах обороны и безопасности”, — отметил Пыллуаас.

Спикер Рийгикогу добавил, что несмотря на вышесказанное, сотрудничество требуется укреплять и дальше, так как глобальная динамика безопасности меняется быстро. События в любой точке нашей планеты рано или поздно сказываются и на нашем регионе.

На повестке дня ежегодной встречи спикеров также — борьба с ложной информацией и другими способами влияния. Участники также обсудят восточное партнерство и восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Также планируется рассмотреть выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза и дальнейшие шаги.

Сотрудничество между Северными и Балтийскими странами (NB8) — это региональный формат сотрудничества, в рамках которого с 1992 года за одним столом собираются представители Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы. В этом году председателем NB8 является Исландия. В 2020 году председательство возьмет на себя Эстония.

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