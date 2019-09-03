В Лауласмаа спикеры парламентов Северных и Балтийских стран обсудят восстановление прав РФ в ПАСЕ

По словам Пыллуааса, восемь стран тесно и успешно сотрудничают друг с другом. ”В развитии наших оборонной политики и механизмов мы пошли разными путями, но на сегодняшний день мы как никогда раньше активно сотрудничаем в сферах обороны и безопасности”, — отметил Пыллуаас.

Спикер Рийгикогу добавил, что несмотря на вышесказанное, сотрудничество требуется укреплять и дальше, так как глобальная динамика безопасности меняется быстро. События в любой точке нашей планеты рано или поздно сказываются и на нашем регионе.

На повестке дня ежегодной встречи спикеров также — борьба с ложной информацией и другими способами влияния. Участники также обсудят восточное партнерство и восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Также планируется рассмотреть выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза и дальнейшие шаги.