В Латвии закрыли высшее образование на русском языке. Как это повлияет на Эстонию?

По словам исполнительного директора Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру с обучением на русском языке, в 2018 году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось почти в два раза. ”Первые итоги начала нынешнего учебного года свидетельствуют о том, что интерес со стороны молодых людей из Украины и России, а также из Казахстана и Грузии к получению образования в Эстонии снова возрос, причём это касается обучения как на русском, так и на английском языках”, — сказал Оад.
Согласно статистике Study in Estonia, государственной организации, координирующей учебу иностранных студентов, по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учатся в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству Майнор (82). Большинство из них учатся по программам с английским языком обучения, по программам с русским языком обучения учатся примерно десять процентов, и с эстонским языком обучения — восемь процентов этих студентов.
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