19.09.2019, 09:30

В Латвии закрыли высшее образование на русском языке. Как это повлияет на Эстонию?

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rus.delfi.ee
EST 9
Eesti ülikoolid
Eesti ülikoolidFoto: Ekspress Meedia

В Латвии, согласно принятому закону, с нынешней осени высшим учебным заведениям больше не разрешается принимать студентов для обучения по русскоязычным программам, и действующие программы с русским языком обучения следует полностью закрыть к концу 2022 года.

Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, сказал, что с начала года в Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского Союза. ”По сути, это означает запрет даже на платное высшее образование на русском языке. Последствия этого решения затронут и Эстонию”, — сказал Оад.

”Сейчас в высших учебных заведениях Латвии на русском языке учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии. Изменения в латвийской среде высшего образования приведут в Эстонию желающих обучаться на русском языке не только из Латвии, но и из других бывших республик советского союза. Более либеральная эстонская образовательная среда также положительно влияет и на тех, кто приезжает учиться на английском языке”, — добавил Оад.

По словам исполнительного директора Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру с обучением на русском языке, в 2018 году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось почти в два раза. ”Первые итоги начала нынешнего учебного года свидетельствуют о том, что интерес со стороны молодых людей из Украины и России, а также из Казахстана и Грузии к получению образования в Эстонии снова возрос, причём это касается обучения как на русском, так и на английском языках”, — сказал Оад.

Согласно статистике Study in Estonia, государственной организации, координирующей учебу иностранных студентов, по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учатся в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству Майнор (82). Большинство из них учатся по программам с английским языком обучения, по программам с русским языком обучения учатся примерно десять процентов, и с эстонским языком обучения — восемь процентов этих студентов.

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