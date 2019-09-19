В Латвии закрыли высшее образование на русском языке. Как это повлияет на Эстонию?

Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, сказал, что с начала года в Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского Союза. ”По сути, это означает запрет даже на платное высшее образование на русском языке. Последствия этого решения затронут и Эстонию”, — сказал Оад.

”Сейчас в высших учебных заведениях Латвии на русском языке учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии. Изменения в латвийской среде высшего образования приведут в Эстонию желающих обучаться на русском языке не только из Латвии, но и из других бывших республик советского союза. Более либеральная эстонская образовательная среда также положительно влияет и на тех, кто приезжает учиться на английском языке”, — добавил Оад.