В Латвии подростков больше не пускают в солярии, Эстония готовится ввести аналогичный запрет

В Министерстве социальных дел подтвердили, что законопроект о здоровье населения, который в том числе запрещает тату-салонам и соляриям оказывать услуги несовершеннолетним, сейчас находится на межведомственном согласовании, пишет в среду, 17 апреля, еженедельник "МК-Эстония".

Планируется, что он вступит в силу в 2021 году, а пока в Эстонии посещение детьми и подростками соляриев на законодательном уровне никак не регулируется.

Цель законопроекта — защитить детей от риска развития рака, поскольку ВОЗ признала солярий канцерогеном первой группы.