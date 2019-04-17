В Латвии подростков больше не пускают в солярии, Эстония готовится ввести аналогичный запрет
В Латвии с апреля этого года в солярий не пускают лиц младше 18 лет, Эстония может ввести аналогичный запрет в 2021 году, передает rus.err.ee.
В Латвии с апреля этого года в солярий не пускают лиц младше 18 лет, Эстония может ввести аналогичный запрет в 2021 году, передает rus.err.ee.
В Министерстве социальных дел подтвердили, что законопроект о здоровье населения, который в том числе запрещает тату-салонам и соляриям оказывать услуги несовершеннолетним, сейчас находится на межведомственном согласовании, пишет в среду, 17 апреля, еженедельник "МК-Эстония".
Планируется, что он вступит в силу в 2021 году, а пока в Эстонии посещение детьми и подростками соляриев на законодательном уровне никак не регулируется.
Цель законопроекта — защитить детей от риска развития рака, поскольку ВОЗ признала солярий канцерогеном первой группы.
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