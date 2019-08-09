09.08.2019, 18:11

В Ласнамяэском карьере Вяо проведут взрывные работы

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rus.delfi.ee
EST 3
Vaated teletornist juuni 2016
Vaated teletornist juuni 2016Foto: Andres Putting

Предприятие YIT Eesti AS получило разрешение на проведение взрывных работ в карьере Вяо, расположенным по соседству с микрорайоном Сели в Ласнмяэ, сообщает rus.err.ee.

Взрывные работы на территории принадлежащего Paekivitoodete Tehase известнякового карьера Вяо будут проходить в среду, 14 августа, и в пятницу, 16 августа, с 10:00 до 17:00.

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