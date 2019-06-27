27.06.2019, 09:44

В ласнамяэской девятиэтажке замуровали гнезда ласточек. Там могли находиться птенцы

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rus.delfi.ee
EST 96
Pääsukesed Sürgaveres
PääsukeneFoto: Anni Õnneleid

Эстонское общество лесных животных (Eesti Metsloomaühing) сообщило сегодня на своей страничке в FB, что в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе ремонтных работ замуровали гнезда ласточек.

Как пишет Eesti Metsloomaühing, в 9-этажном доме над окнами в стене были заделаны проёмы, и теперь птицы не могут попасть в гнезда.

По информации друзей природы, в гнездах, вероятно, находились птенцы.

В комментариях к публикации люди не сдерживают эмоций:

”Вот это уже свинство”.
”Одни убийства вокруг”.
”Ну что за люди у нас …Ужас!”

О случившемся была информирована Инспекция по окружающей среде (тел. 1313).

При получении от инспекции дополнительной информации, данное сообщение будет дополнено.

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