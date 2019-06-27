В ласнамяэской девятиэтажке замуровали гнезда ласточек. Там могли находиться птенцы(80)
Эстонское общество лесных животных (Eesti Metsloomaühing) сообщило сегодня на своей страничке в FB, что в таллиннском районе Ласнамяэ в ходе ремонтных работ замуровали гнезда ласточек.
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