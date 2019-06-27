В ласнамяэской девятиэтажке замуровали гнезда ласточек. Там могли находиться птенцы

Как пишет Eesti Metsloomaühing, в 9-этажном доме над окнами в стене были заделаны проёмы, и теперь птицы не могут попасть в гнезда.

По информации друзей природы, в гнездах, вероятно, находились птенцы.

В комментариях к публикации люди не сдерживают эмоций:

”Вот это уже свинство”.

”Одни убийства вокруг”.

”Ну что за люди у нас …Ужас!”

О случившемся была информирована Инспекция по окружающей среде (тел. 1313).

При получении от инспекции дополнительной информации, данное сообщение будет дополнено.