В Ласнамяэ вандалы разбили световую инсталляцию в виде сердца
Световая инсталляция в виде сердца, установленная ко Дню святого Валентина в парке Тондилоо, подверглась нападению вандалов, сообщает RusERR.
Световая инсталляция в виде сердца, установленная ко Дню святого Валентина в парке Тондилоо, подверглась нападению вандалов, сообщает RusERR.
"Злоумышленники опрокинули и повредили металлическую конструкцию, которую мы установили ко Дню святого Валентина в парке Тондилоо и планировали оставить здесь до прихода весны, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Посмотрим, удастся ли восстановить инсталляцию и вернуть ее на пригорок в парке Тондилоо".
Управа района Ласнамяэ отмечает, что город пока не понес дополнительных расходов из-за вандализма в отношении скульптуры, так как она была арендована. Фирма, занимающаяся световыми декорациями, должна оценить, можно ли восстановить скульптуру за разумные средства.
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