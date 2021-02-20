В Ласнамяэ вандалы разбили световую инсталляцию в виде сердца

"Злоумышленники опрокинули и повредили металлическую конструкцию, которую мы установили ко Дню святого Валентина в парке Тондилоо и планировали оставить здесь до прихода весны, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. — Посмотрим, удастся ли восстановить инсталляцию и вернуть ее на пригорок в парке Тондилоо".

Управа района Ласнамяэ отмечает, что город пока не понес дополнительных расходов из-за вандализма в отношении скульптуры, так как она была арендована. Фирма, занимающаяся световыми декорациями, должна оценить, можно ли восстановить скульптуру за разумные средства.