20.02.2021, 10:20
В Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе упала и получила травмы пожилая женщина
В пятницу днем в столичном районе Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе упала 74-летняя женщина, сообщает RusERR.
В пятницу днем в столичном районе Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе упала 74-летняя женщина, сообщает RusERR.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в 13:23 у дома номер 5 на улице Юмера, когда автобус Solaris Urbino, за рулем которого был 45-летний мужчина, резко затормозил. Находившаяся в салоне 74-летняя женщина упала.
Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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