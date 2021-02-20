20.02.2021, 10:20

В Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе упала и получила травмы пожилая женщина


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В Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе упала и получила травмы пожилая женщина
Foto: Sven Arbet

В пятницу днем в столичном районе Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе упала 74-летняя женщина, сообщает RusERR.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в 13:23 у дома номер 5 на улице Юмера, когда автобус Solaris Urbino, за рулем которого был 45-летний мужчина, резко затормозил. Находившаяся в салоне 74-летняя женщина упала.

Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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