В Ласнамяэ с понедельника начнется вакцинация против COVID-19 людей из группы риска

"Поскольку уровень распространения коронавируса в Ласнамяэ очень высокий, было принято решение задействовать в этом проекте и Medicum. Число пожилых людей старше 80 лет, которые относятся к Medicum — 1800. Семейные врачи начнут с понедельника звать их на вакцинацию. Таким же образом будут вакцинированы люди из групп риска по всей Эстонии", — рассказала завотделом Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Подобная вакцинация уже проходит в центре семейных врачей Линнамыйза.

"Тех, кто просит время на обдумывание или отказывается — таковых примерно 25%. Причем скорее речь идет даже не об отказниках, а о тех, кто решил немного подумать, значительную роль в этом играет то, насколько люди осведомлены о вакцинах", — отметила Фридеманн.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!