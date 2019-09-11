В Ласнамяэ пройдет "Правовая аптека": юристы ответят на важные вопросы

В четверг, 12 сентября, бесплатные юридические консультации пройдут в зале первого этажа Ласнамяэской районной управы (улица Палласти, 54) с 10 до 14 часов.
Консультации можно будет получить по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, трудового законодательства и трудовых споров, проблематики квартирных товариществ и жалоб на их действия, защиты потребителя и споров на эту тему, налогового права, обращений в суд, общения с органами местного самоуправления и государственными учреждениями и оформления соответствующих документов, договорного и обязательственного права.
Консультировать будут опытные специалисты как на эстонском, так и русском языке. Обслуживание клиентов в порядке живой очереди без предварительной регистрации.
Дополнительная информация о "Правовой аптеке" на сайте Союза юристов Эстонии.
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