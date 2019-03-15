В Ласнамяэ появятся уникальные площадки для бадминтона

”В Эстонии еще не было площадок для бадминтона с полами такого качества и выполненными по такой технологии. На площадках могут заниматься и любители, но они также соответствуют требованиям в отношении проведения международных соревнований: в будущем мы хотим организовывать в своем центре турниры не только по теннису, но и по бадминтону”, — отметил руководитель Теннисного центра Tallink Мяртен Тамла.

”Мы обновили весь комплекс для бадминтона, поскольку под старыми полами скапливалась влага. Когда перестройка всех десяти площадок уже все равно стартовала, мы решили сделать их лучшими в своем роде и наиболее комфортными для игроков”, — сказал Тамла.

Полы из цельного дерева на резиновых ножках покрыты несколькими повышающими прочность слоями. Благодаря добавлению дополнительного покрытия площадки соответствуют наиболее строгим требованиям в отношении проведения международных соревнований. Комплекс для бадминтона также можно с легкостью трансформировать в волейбольную площадку.

Теннисный центр Tallink имеет 14 внутренних теннисных кортов, 6 открытых теннисных кортов, 10 площадок для бадминтона, 3 зала для групповых тренировок и тренажерных зала. Стоимость построенного в 2016 году спортивного центра составила более 10 миллионов евро.