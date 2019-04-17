17.04.2019, 14:20
В Ласнамяэ появятся две обновленные остановки
Во вторник, 22 апреля, на улицах Мустакиви и Линнамяэ начнутся работы по оборудованию новых остановок общественного транспорта, сообщает Раэпресс.
Во вторник, 22 апреля, на улицах Мустакиви и Линнамяэ начнутся работы по оборудованию новых остановок общественного транспорта, сообщает Раэпресс.
Они появятся возле перекрестка этих улиц для лучшего обслуживания Ласнамяэского медицинского центра, расположенного по адресу: улица Линнамяэ, 3.
Остановки будут представлять собой карманы со специальным покрытием достаточной длины для обслуживания сочлененных автобусов. Вдоль карманов разместятся платформы ожидания с павильонами. Обновлены будут ведущие к остановкам дорожки. Договорная стоимость работ — 187 тысяч евро. Срок завершения — 17 июня.
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