17.04.2019, 14:20

В Ласнамяэ появятся две обновленные остановки


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Hübriidbussid Õismäel
TLT bussFoto: Ilmar Saabas

Во вторник, 22 апреля, на улицах Мустакиви и Линнамяэ начнутся работы по оборудованию новых остановок общественного транспорта, сообщает Раэпресс.

Они появятся возле перекрестка этих улиц для лучшего обслуживания Ласнамяэского медицинского центра, расположенного по адресу: улица Линнамяэ, 3.

Остановки будут представлять собой карманы со специальным покрытием достаточной длины для обслуживания сочлененных автобусов. Вдоль карманов разместятся платформы ожидания с павильонами. Обновлены будут ведущие к остановкам дорожки. Договорная стоимость работ — 187 тысяч евро. Срок завершения — 17 июня.

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