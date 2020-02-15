В Ласнамяэ почтили память погибших в Афганской войне

У подножья памятного камня состоялась торжественная церемония возложения венков, в которой приняли участие и выступили с речами старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн и председатель Таллиннского Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военной службы «Боевое Братство» Олег Куликов.

«Афганистан был местом, которое означало суровые условия, угрозы и смерть для многих молодых людей из Эстонии. Цена этой войны была высокой. Многие молодые люди, к сожалению, оставили там свое здоровье и даже жизни. Остались и тяжелые психические травмы», - сказал Андрес Вяэн, старейшина Ласнамяэ. «Грустно признавать, что, к сожалению, до сих пор стабильности и мира в том регионе нет, не говоря уже о функционирующем гражданском обществе».