В Ласнамяэ почтили память погибших в Афганской войне

Сегодня, 15 февраля, в 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана, ветераны-афганцы, представители общественных организаций, близкие и друзья погибших воинов собрались в ласнамяэском парке Тондилоо, известном также как парк Кивила, чтобы отметить день окончания боевых действий и почтить память погибших в ходе этой военной кампании.
У подножья памятного камня состоялась торжественная церемония возложения венков, в которой приняли участие и выступили с речами старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн и председатель Таллиннского Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военной службы «Боевое Братство» Олег Куликов.
«Афганистан был местом, которое означало суровые условия, угрозы и смерть для многих молодых людей из Эстонии. Цена этой войны была высокой. Многие молодые люди, к сожалению, оставили там свое здоровье и даже жизни. Остались и тяжелые психические травмы», - сказал Андрес Вяэн, старейшина Ласнамяэ. «Грустно признавать, что, к сожалению, до сих пор стабильности и мира в том регионе нет, не говоря уже о функционирующем гражданском обществе».
«Для большинства солдат, проходивших службу в далекой азиатской стране, в том числе призванных из Эстонии, афганская война стала историей. Это время сыграло важную роль и наложило отпечаток на судьбе целого поколения. Но к сожалению, не всем было суждено вернуться домой. Сегодня мы вспоминаем эстоноземельцев, отдавших свои молодые жизни в тысячах километрах от своего родного дома. Долг живых – помнить», - сказал Олег Куликов и пожелал всем ветеранам-афганцам здоровья, удачи и мирного неба над головой.
Мемориальный камень в ласнамяэском парке Тондилоо, посвященный соотечественникам, погибшим в войне в Афганистане в 1979-1989 годах был установлен Таллинским союзом «Боевое братство» при участии Республиканского союза ветеранов боевых действий «Боевое братство» в 2006 году. По разным данным, более 1600 мужчин из Эстонии участвовали в афганской войне, 37 из них так и не вернулись домой живыми.
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