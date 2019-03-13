В Ласнамяэ открыты пункты приема вещей для животных в приютах

С этой недели и до 31 марта все жители района могут принести корм и прочие необходимые животным вещи в организованный пункт сбора пожертвований в управе Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. Подобные пункты сбора открыты в Линнамяэском русском лицее, гимназиях Ляэнемере и Паэ, Ласнамяэской русской гимназии и основной школе Махтра, куда ученики этих школ могут принести необходимые приютам вещи. Подробнее о кампании можно узнать на странице молодёжного совета Ласнамяэ в Фэйсбуке.

”Когда активные ребята молодежного совета за что-то берутся, то предаются делу всей душой. Стремление молодых людей помочь нуждающимся и привлечь других горожан к благотворительности заслуживает внимания и подражания”, — сказала Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ.

В период мартовской кампании для местных приютов собираются сухие корма для котов и собак фирмы Royal Canin и Hill’s, кошачьи консервы, 3-5-метровые брезентовые поводки для собак, бумажные полотенца, натуральные прессованные гранулы из опилок для кошачьих лотков, полотенца, простыни и флисовые покрывала, принадлежности и средства для уборки, а также игрушки для четвероногих друзей.