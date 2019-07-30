В Ласнамяэ обновят улицу П.Пинна
В понедельник, 5 августа, начнется реконструкция улицы П.Пинна на Ласнамяэ, в ходе которой будут созданы недостающие участки тротуара и реконструированы выезды на улицу и зоны автостоянок.
В понедельник, 5 августа, начнется реконструкция улицы П.Пинна на Ласнамяэ, в ходе которой будут созданы недостающие участки тротуара и реконструированы выезды на улицу и зоны автостоянок.
На время работ улица будет для движения транспорта закрыта. Доступ будет обеспечиваться пешеходам и транспортным средствам местных жителей.
Ширина проезжей части достигнет 7,5 метра, что позволяет движение в двух направлениях, по краям проезжей части появятся карманы для стоянки автомобилей параллельно ей. Перекресток улиц Пинна и Викерлазе поднимется. Реконструкции подвергнется и велодорожка между домами № 1 по улице М.Хярма и № 9 по улице П.Пинна, на перекрестке которой с улицей Пинна появится зоны отдыха со скамейками. Современным станет освещение, в порядок будет приведена ливневая канализация. На переходах будут установлены камни Брайля для слабовидящих.
Стоимость работ — почти полтора миллиона евро.
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