В Ласнамяэ обновят улицу П.Пинна

На время работ улица будет для движения транспорта закрыта. Доступ будет обеспечиваться пешеходам и транспортным средствам местных жителей.

Ширина проезжей части достигнет 7,5 метра, что позволяет движение в двух направлениях, по краям проезжей части появятся карманы для стоянки автомобилей параллельно ей. Перекресток улиц Пинна и Викерлазе поднимется. Реконструкции подвергнется и велодорожка между домами № 1 по улице М.Хярма и № 9 по улице П.Пинна, на перекрестке которой с улицей Пинна появится зоны отдыха со скамейками. Современным станет освещение, в порядок будет приведена ливневая канализация. На переходах будут установлены камни Брайля для слабовидящих.

Стоимость работ — почти полтора миллиона евро.