В Ласнамяэ начинаются весенние толоки

”В месяц благоустройства в Ласнамяэ будут проведены работы по уборке несанкционированных свалок, установлены новые контейнеры для мусора, а также обновлен инвентарь парков. Кроме того, будут убраны улицы и пешеходные дорожки Ласнамяэ, проведена масштабная весенняя уборка в парках и зеленых зонах района”, — сказал Кристьян Ярв, специалист отдела городского хозяйства управы Ласнамяэ. ”Cделаем район Ласнамяэ чище и ухоженнее”.

В пятницу, 3 мая в 12:00 управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района принять участие в уборке территории на Линнамяэ теэ 15, а на следующий день, 4 мая в 11:00 присоединиться к работам по уборке зеленой зоны за магазином Маxima XXX, по адресу Линнамяэ теэ 57. Участие в уборке примут работники районной управы, школьники, а также члены Молодежного совета Ласнамяэ. Все толочане будут оснащены необходимыми инструментами, а после работ участникам предложат бесплатный горячий суп.

В случае толок, организованных активными жителями района самостоятельно, управа Ласнамяэ поможет с предоставлением необходимых инструментов и перчаток, а также с утилизацией собранного мусора. Для этого необходимо написать администрации района Ласнамяэ на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee или Kristjan.jarv@tallinnlv.ee и сообщить о запланированных работах и ​​потребностях в инвентаре.