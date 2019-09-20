В Ласнамяэ начинается строительство производственного комплекса стоимостью около 4 млн евро

Директор театра Райво Пыльдмаа подчеркнул, что строительство комплекса необходимо для дальнейшей деятельности театра. ”Если до сих пор театр изготавливал декорации в подвале, в очень стесненных условиях, то в новом производственном комплексе работники приобретут современные условия труда и необходимое оборудование. Театр сможет хранить декорации, реквизит и костюмы в приспособленных помещениях, а подготовку к спектаклю можно будет осуществить в одном месте — от набросков до установки”, — сказал Пыльдмаа.

В производственном и складском комплексе Городского театра на Суур-Сыямяэ появится склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и проч., мастерская для работы с металлом и деревом, монтировочная для декораций, помещение для окрашивания, живописи, гаражи, технические комнаты, помещения для работников, собраний и проч.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что осуществления плана по реконструкции Городского театра — это долгожданное событие для города. ”Сейчас идут работы по проектированию комплекса зданий на улице Лай, согласно плану, работы должны начаться в 2020 году, — уточнил Белобровцев. — Работы по обновлению театрального комплекса на улице Лай, 23, приведут в порядок застройку всего квартала и важнейшую часть Старого города”.