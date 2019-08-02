В Ласнамяэ начинается ремонт внутриквартальных проездов

В четверг, 8 августа, начнется ремонт внутриквартальных проездов на Ласнамяэ, сообщает Раэпресс.
Он будет вестись на тротуарах у домов по улицам Арбу, 8 и Вирби, 7, за домом 20 по улице Вирби, между домом 1 по улице Выру и улицей Лаагна, у дома 16 по улице Вормси, на проезде перед домами 12-24 по улице Линнамяэ, на тротуаре во дворе домов 43 и 45 по улице Линнамяэ, на тротуаре за домом 14 по улице Кярбера, на тротуаре у домов 45 по улице Линнамяэ, 34 по улице Ляэнемере и 10 по улице Лойтсу.
Закончиться ремонт должен в сентября, а его стоимость определена в 260 тысяч евро.
Кокорин снова вляпался в скандал: «Тюрьма ничему не учит»
«Людей на перевале Дятлова убили военные. Убивали умело»
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях