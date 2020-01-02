В Ласнамяэ начали работу пункты сбора елок

В Ласнамяэ принести старые новогодние елки можно в один из 12 специальных временных контейнеров. Напоминаем, что сдаваемые натуральные ели нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо снять любые украшения, сделанные из материалов, не подходящих для сжигания (пластик, текстиль и т.д.).

Старейшина района Андрес Вяэн отметил, что сданные в этом году в Ласнамяэ елки измельчат и превратят в древесные брикеты. Также старейшина напоминает жителям, что елки нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и оставлять их просто на улице.

Пункты приема елок в Ласнамяэ находятся:

1. Угол улиц Маяка и Ласнамяэ

2. Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а

3. Площадка у здания по адресу Выру, 16

4. Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху)

5. Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери

6. Площадка перед ул. Ляэнемеэре теэ, 8

7. Площадка возле ул. Ляэнемеэре теэ, 19

8. Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34

9. Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9

10. Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8

11. Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima

12. Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе)