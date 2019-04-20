В Ласнамяэ на опасном перекрестке построят пешеходный переход
Столичные власти обещают уделить внимание перекрестку улиц Прийсле и Уссимяэ в Ласнамяэ, где пешеходы ежедневно рискуют жизнями, переходя дорогу по проезжей части, пишет rus.err.
Столичные власти обещают уделить внимание перекрестку улиц Прийсле и Уссимяэ в Ласнамяэ, где пешеходы ежедневно рискуют жизнями, переходя дорогу по проезжей части, пишет rus.err.
По словам представителя Транспортного департамента Вирко Ноора, если застройщик не учел потребности пешеходов, то это придется сделать городу.
"Предпосылками для создания пешеходного перехода является наличие тротуаров по обе стороны дороги. В этом году в сотрудничестве с Коммунальным департаментом мы запланировали улучшение возможностей передвижения пешеходов на перекрестке Уссимяэ теэ и Прийсле теэ", — отметил Ноор.
Точные даты проведения работ пока не сообщаются.
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