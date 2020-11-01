В Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне поменялся поставщик услуги по вывозу мусора

Для того, чтобы все бытовые отходы были вывезены, в октябре необходимо было заключить новый договор о вывозе мусора с фирмой Eesti Keskkonnateenused AS.

Eesti Keskkonnateenused AS с 1 ноября приступает к оказанию услуги по организованному вывозу мусора в ласнамяэских округах 10, 11 и 12. Срок действия договоров, заключенных округами 11 и 12 с Таллиннским центром отходов и договоры, заключенные округом номер 10 с произвольно выбранными фирмами по вывозу отходов, истекают 31 октября. Для того, чтобы бытовые отходы вывозились и в дальнейшем, жильцам, квартирным товариществам, а также предприятиям необходимо было заключить новый договор по вывозу мусора с предприятием Eesti Keskkonnateenused AS. Виды вывозимых отходов следующие: смешанные бытовые отходы, бумага и картон, биоразлагаемые отходы и крупногабаритный мусор.

”Организованный вывоз отходов поможет сделать еще один шаг на пути к экологичному городу и будет мотивировать ласнамяэсцев больше задумываться о сортировке мусора”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Одно из крупнейших изменений, которое повлечет за собой новый порядок — двукратное снижение стоимости утилизации биоразлагаемых отходов. Также для клиентов сохранится бесплатный вывоз бумаги и картона.

”Налаживание сотрудничества с новым оператором может занять какое-то время, и районная управа готова помочь квартирным товариществам с поиском решений в возникающих вопросах”, — добавил Владимир Свет.

В округах 6 и 7 района Пыхья-Таллинн с 1 ноября этого года к оказанию услуги организованного вывоза мусора также приступит Eesti Keskkonnateenused AS.

”Организованная транспортировка отходов поддерживает раздельный сбор отходов и увеличивает количество отдельно собираемых отходов. Если район обслуживает одно предприятие по вывозу мусора, это дает возможность предложить более качественное обслуживание клиентов и персональный подход”, — сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

Договор об организованном вывозе отходов в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне был заключен между Таллиннским департаментом предпринимательства и предприятием Eesti Keskkonnateenused AS на пять лет. Информацию о возможностях вывоза отходов упаковки можно получить на домашней странице Таллинна: www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid.