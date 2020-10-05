05.10.2020, 11:46

В Ласнамяэ и Ида-Вирумаа коронавирус распространяется особенно быстро. Попов не исключает, что русскоязычное население хуже информировано

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Eriolukorra kriisibriif 25.04.2020
Foto: Jaanus Lensment

Темпы распространения коронавирусной инфекции в столичном регионе демонстрируют тенденцию к росту, поэтому людям следует привыкнуть к использованию защитных масок в качестве профилактической меры, сказал заявил в понедельник глава медицинского штаба Департамента здоровья Аркадий Попов в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

По его словам, хочется надеяться, что заболеваемость COVID-19 в Эстонии сейчас проходит пик, однако новые очаги инфекции продолжают возникать, и назвать ситуацию спокойной пока нельзя, пишет RusERR.

Врач также не исключил, что особенно быстрые темпы распространения вируса в Ида-Вирумаа и столичном районе Ласнамяэ могут быть связаны с меньшей доступностью информации о коронавирусе среди русскоязычного населения. По оценке Попова, люди сейчас не до конца осознают серьезность ситуации и остаются в плену обманчивого чувства безопасности, поэтому ведут себя менее осторожно.

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