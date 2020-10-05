В Ласнамяэ и Ида-Вирумаа коронавирус распространяется особенно быстро. Попов не исключает, что русскоязычное население хуже информировано

По его словам, хочется надеяться, что заболеваемость COVID-19 в Эстонии сейчас проходит пик, однако новые очаги инфекции продолжают возникать, и назвать ситуацию спокойной пока нельзя, пишет RusERR.

Врач также не исключил, что особенно быстрые темпы распространения вируса в Ида-Вирумаа и столичном районе Ласнамяэ могут быть связаны с меньшей доступностью информации о коронавирусе среди русскоязычного населения. По оценке Попова, люди сейчас не до конца осознают серьезность ситуации и остаются в плену обманчивого чувства безопасности, поэтому ведут себя менее осторожно.

Вторая проблема заключается в системе компенсации больничных, толкающей людей выходить больными на работу, чтобы не лишиться существенной части зарплаты.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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