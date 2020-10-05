В Ласнамяэ и Ида-Вирумаа коронавирус распространяется особенно быстро. Попов не исключает, что русскоязычное население хуже информировано

По его словам, хочется надеяться, что заболеваемость COVID-19 в Эстонии сейчас проходит пик, однако новые очаги инфекции продолжают возникать, и назвать ситуацию спокойной пока нельзя, пишет RusERR.
Врач также не исключил, что особенно быстрые темпы распространения вируса в Ида-Вирумаа и столичном районе Ласнамяэ могут быть связаны с меньшей доступностью информации о коронавирусе среди русскоязычного населения. По оценке Попова, люди сейчас не до конца осознают серьезность ситуации и остаются в плену обманчивого чувства безопасности, поэтому ведут себя менее осторожно.
Вторая проблема заключается в системе компенсации больничных, толкающей людей выходить больными на работу, чтобы не лишиться существенной части зарплаты.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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